Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

5-jähriges Kind beim Überqueren der Fahrbahn von PKW erfasst

Goch (ots)

Am Freitag (25. Oktober 2024) gegen 15:30 Uhr bog ein 76-jähriger Autofahrer von der B 67 aus Richtung Goch kommend nach rechts auf den Südring in Richtung Innenstadt ab, als es in Höhe der Fußgängerampel zum Zusammenstoß mit einer 5-jährigen Radfahrerin kam. Das Kind wollte zusammen mit ihrer Mutter, die zu Fuß unterwegs war, den Südring in Richtung Weeze überqueren. Durch die Kollision wurde das Kind schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW, ein VW Passat, des Gochers wurde leicht beschädigt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell