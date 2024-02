Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Frau bespuckt Passanten und Personal im Hauptbahnhof Augsburg und greift Polizeibeamte an - Zeugenaufruf

Augsburg (ots)

Am Donnerstagabend (15. Februar) hat eine alkoholisierte 38-Jährige mehrere Reisende und eine Mitarbeiterin einer Buchhandlung im Hauptbahnhof Augsburg bespuckt. Dem Platzverweis der Streife des Bundespolizeirevieres Augsburg wollte sie nicht Folge leisten und griff stattdessen die Polizeibeamtin an. Die Bundespolizei ermittelt.

Unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund bespuckte die polizeibekannte Deutsche in der Bahnhofsbuchhandlung im Augsburger Hauptbahnhof mehrere Kunden und Angestellte. Die hinzugerufene Streife der Bundespolizei sprach einen Platzverweis aus, doch die Frau kam diesem nicht nach. Stattdessen schlug sie mit der Faust in Richtung einer Beamtin und packte sie am Revers. Sie musste gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden, dabei unterstützten Kräfte der DB Sicherheit. Doch selbst da beendete sie ihren Widerstand nicht, sondern bedrohte die Beamten mit dem Tod, worum sie "sich kümmern werde". Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde die Frau nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg leitete gegen die Frau Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung ein.

Die geschädigten Reisenden sowie Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der 0911-205551-0 oder bpoli.nuernberg@polizei.bund.de zu melden.

