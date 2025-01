Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Eigentümer eines Kinderfahrrads gesucht, Verkehrsunfall, Einbruch in eine Wohnung, Sachbeschädigung an Schule

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Kinderfahrrad entwendet - Eigentümer wird gesucht

Am Dienstag wurde an der Geschwister-Scholl-Schule in Künzelsau-Taläcker ein Kinderfahrrad gefunden, dessen Besitzer nicht bekannt ist. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blau orangenes Kinderfahrrad mit Schutzblech und Gepäckträger. Eine Rahmennummer konnte auf dem Fahrrad nicht festgestellt werden. Personen, welchen die Beschreibung des Fahrrads bekannt vorkommt und Hinweise auf den Eigentümer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Neuenstein: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Montagmorgen kollidierten in Neuenstein zwei Fahrzeuge. Der 42-jährige Fahrer eines Nissan fuhr gegen 7 Uhr auf der Südtangente. An der Einmündung zur Öhringerstraße wollte er nach links abbiegen und übersah vermutlich den entgegenkommenden Ford einer 29-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei diese strak beschädigt wurden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro.

Neuenstein: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Haus in Neuenstein ein. Der oder die Einbrecher öffneten zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam die Kellertüre eines Hauses in der Bernbachstraße und gelangten darüber ins Innere des Gebäudes. Dabei durchsuchten sie das ganze Haus. Ersten Erkenntnissen nach wurde Bargeld im dreistelligen Eurobereich entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Bernbachstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau: Sachbeschädigung an einer Schule

Zu Wochenbeginn warf eine bislang unbekannte Person zwei Fensterscheiben der Georg-Wagner- Schule in Künzelsau mit einem Stein ein. Der Unbekannte zerstörte die Fensterscheiben zwischen 13.15 am Montagmittag und und 8 Uhr am Dienstagmorgen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

