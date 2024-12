Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Einfamilienhaus in Nordstraße aufgesucht

Fröndenberg (ots)

Unbekannte drangen zwischen Dienstag (03.12.2024), 12.00 Uhr und Mittwoch (04.12.2024), 10.30 Uhr über die Terrasse in ein Einfamilienhaus an der Nordstraße in Fröndenberg ein.

Nachdem die Täter augenscheinlich mehrere Räume im Erd- und Kellergeschoss betreten hatten, verließen sie das Haus in unbekannte Richtung. Ob und was entwendet wurde, steht nach ersten polizeilichen Erkenntnissen noch nicht fest.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

