POL-UN: Bergkamen - Diebstahl aus Werkstatt der Ökologiestation

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (29.11.2024) und Montag (02.12.2024) in die Werkstatt der Ökologiestation am Dr.-Detlef-Timpe-Weg in Bergkamen-Heil eingedrungen.

Dort entwendeten sie in dem oben genannten Zeitraum mehrere Werkzeuge in einem vierstelligen Wert.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl der Werkzeuge sowie Einbruch machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307-921-3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

