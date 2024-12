POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Dennis Kischel und Polizeihauptkommissar Marco Rellermeyer

Werne (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (29.11.2024), 15.00 Uhr und Montag (02.12.2024), 08.00 Uhr gewaltsam in einen Baucontainer, der sich an der Knüvenstraße in Werne-Stockum befindet, eingedrungen. Dort entwendeten die Täter zwei LED-Leuchten und ein Standrohr. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu den unbekannten Tätern und der Tatbeute bitte an die Polizei in Werne unter ...

