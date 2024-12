Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Einbruch und Diebstahl von Werkzeug gesucht

Schwerte (ots)

Zwischen Sonntag (01.12.2024), 14.30 Uhr und Montag (02.12.2024), 08.30 Uhr kam es in Schwerte an der Friedensstraße zu einem Einbruch in ein zu kernsanierendes Mehrfamilienhaus.

Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude verschafft und dort mehrere Wohnungen auf der Suche nach möglichem Diebesgut durchsucht. Entwendet wurden verschiedene Werkzeuge (u.a. Pressmaschine, Kreissäge, Trockenbauschrauber, Schlagbohrmaschine) in einer hohen vierstelligen Schadenshöhe.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 912 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell