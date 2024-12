POL-UN: Selm - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit Polizeihauptkommissar Frank Medger und Polizeihauptkommissar Stefan Süß

Selm (ots) - Die Polizei sucht nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Schmerlingstraße in Selm Zeugen. Unbekannte Täter gelangten am 30.11.2024 zwischen 13:00 Uhr und 19:45 Uhr gewaltsam in das Haus. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme nicht fest. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an die Polizeiwache in Werne unter der ...

