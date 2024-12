Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne-Horst - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Werne-Horst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag (30.11.2024) zwischen 14:00 Uhr und 22:30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Mühlenstraße in Werne-Horst eingebrochen. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Werne unter der Telefonnummer 02389-921 3420 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell