Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raub in Wohnung - Ehepaar gewaltsam in die Wohnung gedrängt

Unna (ots)

Am 29.11.2024 (Fr.), gegen 20.25 Uhr, klingelten bislang drei unbekannte Täter an der Haustür eines Einfamilienhauses auf der Hammer Straße in Unna. Als die Tür durch den 65jährigen Bewohner des Hauses geöffnet wurde, wurde er durch die unbekannten Personen gewaltsam in die Wohnung gedrängt. In der Wohnung wurde der 65jährige und die ebenfalls anwesende Ehefrau zu Boden gedrückt und angewiesen, dort zu verbleiben. Währenddessen wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden durch die Täter ein geringer Bargeldbetrag, Armbanduhren, Telefone und ein Tablet entwendet. Die vermummten Täter flüchteten, nachdem sie das Ehepaar angewiesen hatten, am Boden zu verbleiben, in unbekannte Richtung. Das Ehepaar wurde durch die Gewaltanwendung durch die Täter nicht verletzt.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen negativ.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: 180 bis 190 cm, 30 bis 40 Jahre alt, alle Personen waren mit einer Sturmhaube maskiert und trugen schwarze Pullover und Handschuhe. Sie sprachen mit einem osteuropäischen Akzent. Ein Täter trug eine Camouflage-Hose.

Die Ermittlungen dauern an.

