Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - BMW in Südkamen entwendet

Kamen (ots)

Unbekannte Täter haben Mittwoch (27.11.2024) einen auf einem Firmenparkplatz an der Henry-Everling-Straße Straße in Kamen geparkten 1er BMW entwendet.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen 13.30 Uhr und 23.00 Uhr.

Der entwendete Pkw trägt das amtliche Kennzeichen DO-RF227 und ist schwarz.

Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell