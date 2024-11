Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in einer Drogerie

Schwerte (ots)

Eine bislang unbekannte weibliche Person wurde am Montag (01.07.2024) zwischen 11.05 Uhr und 11.10 Uhr dabei beobachtet, wie sie einer anderen Person in einer Drogerie an der Hüsingstraße in Schwerte die Handtasche entwendete.

Die Tat wurde aufgezeichnet. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei jetzt Fahndungsbilder der tatverdächtigen Frau.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/152618

Hinweise zur Ergreifung der unbekannten Frau bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder an die Polizei Unna: 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell