Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Schwerte (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin hat am Donnerstag (28.03.2024) zwischen 13.10 Uhr und 13.15 Uhr mit einer entwendeten EC-Karte eine widerrechtliche Abhebung an einem Geldautomaten vorgenommen.

Diese Bankkarte hat die Täterin zuvor samt Geldbörse und Bargeld in einem Geschäft an der Brückstraße aus der Handtasche der Geschädigten entwendet.

Beim Abheben des Geldes wurde die Unbekannte von einer Überwachungskamera der Bank aufgenommen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei nun Lichterbilder der unbekannten Tatverdächtigen.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/152620

Hinweise, die zu der unbekannten Frau führen, bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder an die Polizei in Unna 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell