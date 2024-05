PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Sachbeschädigung an Erdbeerstand +++ Verkehrsunfallfluchten +++

Hofheim (ots)

1.(sb) Sachbeschädigung an Erdbeerstand, Hofheim-Wallau, Theodor-Heuss-Straße, 65719 Hofheim, Dienstag, 28.05.2024, 19:00 Uhr - Mittwoch, 29.05.2024, 14:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden im Bereich des Erdbeerstandes in Hofheim-Wallau mehrere Plakate mit schwarzem Graffiti beschädigt. Dazu wurde der Verkaufsstand mit einem Schmäh-Ausdruck besprüht. Die Polizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. (sb) Verkehrsunfallfluchten,

Hofheim, Hauptstraße Mittwoch, 29.05.2024, 09:30-15:45 Uhr; Eschborn, Globus-Markt, Mittwoch 29.05.2024, 19:00-20:00 Uhr;

In Hofheim und Eschborn kam es am Mittwoch zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die Verursacher geflüchtet sind. In der Hauptstraße in Hofheim ereignete sich im Zeitraum vom Mittwochmorgen bis zum Nachmittag ebenfalls eine Unfallflucht, bei der ein unbekannter Verursacher das Auto des Geschädigten beim Vorbeifahren beschädigte und sich dann unerlaubt entfernte. Das Verursacherfahrzeug müsste nach erster Einschätzung auf der Beifahrerseite beschädigt sein. Am Abend parkte ein Fahrzeugführer seinen PKW auf dem Parkplatz des Globus-Marktes in Eschborn. Nach seinem Einkauf erkannte er, dass ein anderes Fahrzeug die Frontschürze seines Fahrzeugs touchiert und sich entfernt hatte. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell