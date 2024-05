PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Randalierer landet im Polizeigewahrsam +++ Verletzter läuft nach Auseinandersetzung davon +++ Körperliche Auseinandersetzung +++ Am Bahnhof bespuckt +++ Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1. Randalierer landet im Polizeigewahrsam, Hochheim, Herderstraße, Samstag, 25.05.2024, 20.20 Uhr

(ro)Ein alkoholisierter Mann randalierte am Samstagabend in Hochheim so stark, dass eine Fensterscheibe zerbrach und er anschließend die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Der 29-Jährige war mit einem 25-jährigen Mitbewohner in einer Wohnung in der Herderstraße gegen 20.20 Uhr in Streit geraten. Der 29-Jährige schlug seinen Mitbewohner ins Gesicht, dadurch wurde dieser verletzt. Der Aggressor geriet so sehr in Rage, dass er im Anschluss noch einen Stuhl, mehrere Glasflaschen sowie eine Fensterscheibe kaputtschlug. Hierbei verletzte er sich ebenfalls. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und seiner Alkoholisierung, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille, wurde er von den herbeigerufenen Polizeibeamten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

2. Verletzter läuft nach Auseinandersetzung davon, Eschborn, Unterortstraße, Freitag, 24.05.2024, 18.05 Uhr

(ro)In Eschborn kam es vor einem Restaurant am Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung, nach deren Folge beide Beteiligte mehr anzutreffen waren. Die Polizei wurde gegen 18.05 Uhr in die Unterortstraße gerufen, da es vor einem Restaurant zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sei. Die alarmierten Streifen konnten am Tatort keinen der Beteiligten mehr antreffen. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte einen am Kopf blutenden Mann in der Kurt-Schumacher-Straße antreffen, der nach ersten Erkenntnissen im Anschluss an die Auseinandersetzung davongelaufen war. Er musste von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ersten Ermittlungen soll der Verletzte von einem anderen Mann vor dem Restaurant zu Boden gestoßen und danach geschlagen sowie getreten worden sein. Die Ermittlungen der Polizei in Eschborn dauern an. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mitzuteilen.

3. Körperliche Auseinandersetzung in Kneipe, Flörsheim, Obermainstraße, Samstag, 25.05.2024, 4.05 Uhr

(ro)Am frühen Samstagmorgen verlangte ein Wirt, dass ein unbekannter Gast eine Kneipe in der Obermainstraße in Flörsheim verlässt. Hierbei kam es zwischen beiden zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 4.05 Uhr forderte der 64-jährige Wirt den Unbekannten aufgrund dessen Verhalten zum Gehen auf. Der ungebetene Gast erwiderte dies mit einer Kopfnuss, wodurch der Wirt leicht verletzt wurde. Im anschließenden Gerangel schlug der 64-Jährig dem Unbekannten ins Gesicht. Daraufhin verließ dieser mit einem Bekannten die Kneipe. Der unbekannte Gast wird als männlich, zwischen 30-35 Jahre alt beschrieben und habe gebrochenes Deutsch gesprochen. Er habe dunkle kurze Haare und soll eine Jogginghose, ein Trikot, Badeschlappen und eine schwarze Kappe getragen haben. Eine Beschreibung seines Bekannten liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Inwieweit der unbekannte Gast verletzt wurde, ist auch Gegenstand der Ermittlung. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 in Verbindung zu setzten.

4. Am Bahnhof bespuckt, Schwalbach, Marktplatz, S-Bahnhof, Freitag, 24.05.2024, 19.55 Uhr

(ro)Ein Mann hat am Freitagabend eine 16-jährige Jugendliche am S-Bahnhof in Schwalbach bespuckt und ihr Schläge angedroht. Die Polizei wurde gegen 19.55 Uhr zum Limes Bahnhof gerufen, da sich ein Pärchen lautstark streiten solle. Beim Aussteigen aus der S-Bahn ging der Mann des Pärchens ein unbeteiligtes Mädchen an, da sie ihm angeblich zu nahegekommen sei. Im weiteren Verlauf hat der alkoholisierte 38-jährige Mann der 16-Jährigen unvermittelt ins Gesicht gespuckt und ihr Schläge angedroht. Verletzt wurde die Jugendliche glücklicherweise nicht. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten die Personalien des Aggressors fest, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Dem 38-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und Bedrohung aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzten.

5. Verkehrsunfallflucht - beschädigter weißer Pkw gesucht! Kelkheim, Ruppertshain, Am Sportplatz, Sonntag, 19.05.2024, 17 Uhr

(ro)Bereits am Pfingstsonntag, 19.05.2024, kam in im Kelkheimer Ortsteil Ruppershain zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der nun das beschädigte Fahrzeug gesucht wird. Die Verursacherin touchierte gegen 17 Uhr beim Ausparken ein weißes Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz in der Straße "Am Sportplatz" abgestellt war, und beschädigte dieses an der rechten Fahrzeugseite. Im Anschluss hinterließ sie einen Zettel mit ihren Personalien am Fahrzeug und fuhr davon. Sie kehrte nach etwa 10 Minuten zum Unfallort zurück und versuchte den Fahrzeugverantwortlichen in der dortigen Sporthalle vergeblich ausfindig zu machen. Das weiße Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie schließlich nach wenigen Minuten wieder auf den Parkplatz kam, musste sie feststellen, dass das Fahrzeug inzwischen weggefahren war. Es soll sich um einen weißen Pkw der Marke Ford handeln, bei dem die Kennzeichen "MTK-FF" angebracht waren. Die Ermittlungen des Regionalen Verkehrsdienstes des Main-Taunus-Kreises, insbesondere zu dem weißen Fahrzeug, dauern an. Die oder der Fahrzeugverantwortliche des weißen Pkws wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte ebenfalls unter der angegebenen Rufnummer bei der Polizei.

