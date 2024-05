PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Erneut Katalysatoren ausgebaut +++ Mountainbike entwendet +++ Jugendlicher Fahrradfahrer gestürzt

Hofheim (ots)

1. Erneut Katalysatoren ausgebaut, Hochheim, Am Weiher, Flörsheimer Straße, Altkönigstraße, Donnerstag, 23.05.2024, 20.15 Uhr und Montag, 27.05.2024, 11.30 Uhr

(ro) Zwischen vergangenen Donnerstag und gestern Mittag bauten unbekannte Täter in Hochheim an drei abgestellten Pkw den Katalysator aus und flüchteten mit diesem. Bei einem weiteren Fahrzeug blieb es beim Versuch. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Ein silberner Audi stand in der Straße "Am Weiher" im Bereich der Hausnummer 47. Im Tatzeitraum trennten die Täter mit entsprechendem Werkzeug den Katalysator von der Abgasanlage und flüchteten unerkannt. Bei einem silbernen Opel, der in gleicher Höhe abgestellt war, versuchten die Unbekannten den Katalysator zu entwenden. Die Täter begaben sich unter das Fahrzeug und setzten mit einem Schneidewerkzeug an. Aus ungeklärten Gründen brachen sie von ihrem Vorhaben ab und entkamen unerkannt. Weiterhin war ein grüner Polo, der in der Flörsheimer Straße abgestellt war, und ein grauer in der Altkönigstraße geparkter Astra betroffen. Auch hier trennten die Täter mit dem entsprechenden Werkzeug den Katalysator ab und konnten samt diesem die Flucht antreten. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

2. Mountainbike entwendet, Eschborn, Niederhöchstadt, Langer Weg, Sonntag, 26.05.2024, 17 Uhr und 19.15 Uhr

(ro)Im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt haben Fahrraddiebe am Sonntag zugeschlagen und ein Mountainbike entwendet, das an einem Fahrradständer in der Straße "Langer Weg" angeschlossen war. Zwischen 17 und 19.15 Uhr machten sich die Unbekannten am Schloss des Fahrrads zu schaffen und entwendeten das Rad. Sie konnten samt Beute unerkannt flüchten und ließen nur den Fahrradhelm der Besitzerin zurück. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein schwarz-blaues "Bulls Big Free Street" im Wert von über 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mitzuteilen.

3. Jugendlicher Fahrradfahrer gestürzt, Hattersheim, Weingartenstraße, Montag, 27.05.2024, 12.45 Uhr

(ro)Ein 16-jähriger Fahrradfahrer ist am Montagmittag in Hattersheim auf dem Heimweg von der Schule gestürzt. Der Jugendliche befuhr gegen 12.45 Uhr mit seinem Fahrrad einen Gehweg, der die Leonhardstraße mit der Weingartenstraße verbindet. Am Ende des Gehwegs wollte er in den fließenden Verkehr auf die Weingartenstraße einbiegen. Hierbei verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit dem Heck eines auf der Weingartenstraße fahrenden Renaults. Der Jugendliche verletzte sich und musste von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtschaden von über 1.000 Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell