Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Besitzer einer Wildkamera gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kamen (ots)

Nachdem eine 18-jährige Bulgarin und ein 19-Jähriger Bulgare, beide wohnhaft in Kamen, am Mittwoch (20.11.2024) gegen 22.00 Uhr dabei beobachtet wurden, wie sie Bekleidungsartikel aus einem Altkleidercontainer an der Hans-Böckler-Straße in Kamen entwendet haben, sucht die Polizei jetzt den Besitzer oder die Besitzerin einer aufgefundenen Wildkamera.

Die beiden Heranwachsenden waren nach ihrer Tatausübung im Bereich der Lessingstraße in Höhe eines Discounters angetroffen und überprüft worden.

Bei dieser Überprüfung konnte die Wildkamera aufgefunden und auch sichergestellt werden. In ihr enthalten: ein handschriftlich geschriebener Zettel.

Die Frage ist nun: wem gehört diese Kamera? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell