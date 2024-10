Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jähriger ist ohne Führerschein unterwegs und verursacht Unfall

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war am Freitag ein 19-Jähriger mit einem Citroen auf der Baiertaler Straße unterwegs. Um kurz nach 23 Uhr bog er in die Straße Im Kleegarten ab. Dabei geriet das Fahrzeug an den Bordstein und der Fahrer verlor in der Folge die Kontrolle über das Auto. So prallte der Citroen auf das Heck eines am Straßenrand geparkten VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde jener auf ein davor geparkten Audi geschoben. Der Citroen kam auf an einem Grünstreifen zum Stehen. Der entstandene Schaden wird auf 30.000 bis 50.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Citroen flüchtete nach dem Unfall, was eine Zeugin beobachten konnte. Nach ersten Erkenntnissen besitzt der tatverdächtige 19-Jährige keinen Führerschein. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Fahrerflucht und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

