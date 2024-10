POL-MA: Mannheim: Handy aus Auto entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Eine 24-jährige Audi Fahrerin hielt am Freitagmittag kurz vor 12 Uhr aufgrund einer Baustelle in der Breslauer Straße an. Ein 57-jähriger Baggerfahrer, welcher an dieser Stelle gerade auf die Straße fuhr, übersah das Fahrzeug der Frau, wodurch es zur Kollision zwischen der Schaufel und dem Audi kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Rückfragen ...

