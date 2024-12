Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannte haben es auf Kirche und Pfarrhaus in Ergste abgesehen

Schwerte (ots)

Eine katholische Kirchengemeinde in Schwerte-Ergste ist zwischen Montag (02.12.2024) und Dienstag (03.12.2024) ins Visier bislang unbekannter Täter geraten.

Zwischen Montag, 20.00 Uhr und Dienstag, 11.00 Uhr sind sie gewaltsam ins Innere des Pfarrhauses "Am Kleinenberg" gelangt und haben einen Fernseher entwendet.

Bei einem Versuch blieb es am Dienstag (03.12.2024 gegen 10.35 Uhr). Unbekannte hatten versucht, in eine evangelische Kirche an der Kirchstraße in Ergste einzudringen. Entwendet wurde augenscheinlich nach ersten polizeilichen Erkenntnissen nichts - es entstand Sachschaden.

Hinweise zu den Einbrüchen in Ergste bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell