Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Vier leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall

Bönen (ots)

Am Mittwoch (04.12.2024) kam es gegen 08.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Kreuzungsbereich Hammer Straße/Schwarzer Weg in Bönen.

Eine 46-jährige Frau aus Bönen befuhr in ihrem Pkw zusammen mit einer Beifahrerin den "Schwarzen Weg" in Richtung Hammer Straße. Sie habe an der Einmündung angehalten. Dabei sah sie den Pkw eines 38-jährigen Böneners, der aus Unna kommend in Richtung Bönen unterwegs war. In der Annahme, noch vor ihm nach links auf die Hammer Straße abbiegen zu können, fuhr die 46-Jährige in den Kreuzungsbereich. Dort kollidierten dann beide Fahrzeuge und der Pkw des 38-Jährigen wurde quer über die Fahrbahn in einen dortigen Graben geschoben. Dabei wurde ein Strommast frontal angefahren.

Bei dem Unfall verletzten sich die Beifahrerin der 46-Jährigen, der 38-jährige Bönener sowie seine 39-jährige Beifahrerin und deren zehn Monate alte Tochter leicht und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit (wirtschaftlicher Totalschaden) und wurden abgeschleppt.

Zur Unfallaufnahme war die Kreuzung Hammer Straße/Schwarzer Weg für rund eine Stunde gesperrt.

