Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 25.01.2025 Main-Tauber-Kreis/Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Lauda-Königshofen (ots)

Am Samstagmorgen, 25.01.2025, kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B290 im Bereich Lauda-Königshofen. Eine 19-jährige BMW-Fahrerin befuhr die B290 in Richtung Bad Mergentheim. In ihrem Fahr-zeug befanden sich zwei Mitfahrer. An der Einmündung Lauda, Am Wörth, übersah die 58 Jahre alte VW Fahrerin den Vorfahrt-berechtigten BMW und fuhr auf die B290 ein, wo es zum Zusammenstoß zwischen den bei-den Fahrzeugen kam. Durch den Unfall wurde die 58-jährige BMW-Fahrerin schwer verletzt. Die Insassen aus dem VW wurden alle leichtverletzt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Ver-sorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungs-weise auf ca. 20 000 Euro.

