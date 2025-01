Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Automatenaufbruch, Fahrraddiebstahl, Autodiebstahl

Heilbronn (ots)

Güglingen: Zigarettenautomat aufgebrochen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Talstraße in Güglingen ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden sämtliche Zigaretten sowie die Geldboxen entwendet. Der Sach- und Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter 07133 2090 entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Hochwertiges Fahrrad gestohlen Zwischen Donnerstagabend, 21.20 Uhr, und Freitagmorgen, 06.20 Uhr, wurde in der Großgartacher Straße in Böckingen ein Fahrrad aus einem Kellerraum entwendet. Der oder die Täter hebelten die Kellertüre auf und öffneten gewaltsam das Schloss des Fahrrads. Das gestohlene Rad hatte einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Ilsfeld-Auenstein: Audi Q7 gestohlen

Am Freitagmorgen, zwischen 04.50 Uhr und 07.10 Uhr, wurde in der Straße "Gässlesfeld" in Ilsfeld-Auenstein ein schwarzer Audi Q7 mit Keyless-Go-System entwendet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Untergruppenbach unter der Telefonnummer 07131 644630 zu melden.

Leingarten: 20-25 schwere Stahlschienen von Baustelle gestohlen Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 19. Dezember, und Montag, dem 20. Januar, wurden von einer Baustelle im Schalkweg in Leingarten etwa 20 bis 25 Altschienen gestohlen. Die Schienen, jeweils sechs Meter lang und 49 Kilogramm pro Meter schwer, haben ein Gesamtgewicht von rund 300 Kilogramm pro Stück. Aufgrund der Größe und des Gewichts müssten diese mit einem LKW, Kran oder Gabelstapler abtransportiert worden sein. Der geschätzte Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Schalkwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 810630 oder der Polizei Lauffen unter 07133 2090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell