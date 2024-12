Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drogenmix und Messer dabei - Pärchen in Untersuchungshaft

Bad Bentheim / BAB 30 (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag bei einer Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze, in einem PKW diverse verschiedene Drogen sowie ein Einhandmesser entdeckt. Die beiden Fahrzeuginsassen sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Der 37-jährige Fahrer und seine 35-jährige Begleiterin waren gegen 10:30 Uhr mit einem PKW über die BAB 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten das Auto auf dem Rastplatz Bentheimer Wald angehalten und kontrolliert.

Bei der Kontrolle hatten die Beamten einen ganzen Mix an Betäubungsmitteln gefunden. Neben rund 145 Gramm Amphetamin wurden auch knapp 4 Gramm Kokain sowie diverse verschiedene verschreibungspflichte Substanzen aus der Familie der Benzodiazepine gefunden sowie eine vierstellige Summe an Bargeld, was auf einen illegalen Handel mit Betäubungsmitteln hindeutete. Außerdem wurde ein Einhandmesser sichergestellt, dass zum Zeitpunkt der Kontrolle griffbereit in der Mittelkonsole des Autos lag. Zudem besaß der 37-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis.

Die Bundespolizisten stellten das Messer und die verschiedenen Betäubungsmittel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Das Pärchen wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Gegen beide Niederländer wurde Untersuchungshaft angeordnet. Sie wurden durch die Bundespolizei in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.

