POL-MFR: (1254) Verkehrsunfall in der Nürnberger Altstadt - Zeugen gesucht

Mittelfranken (ots) - Von März bis Dezember 2024 brachen Unbekannte in mehreren Dutzend Fällen Zigarettenautomaten im nord- und ostbayerischen Raum auf. Nach intensiven Ermittlungen der Fürther Kriminalpolizei konnten nun zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Im genannten Zeitraum brachen zunächst Unbekannte mindestens 50 Zigarettenautomaten in Mittelfranken, in der Oberpfalz sowie in Unterfranken auf. In allen ...

mehr