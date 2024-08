Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfälle in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Gleich zwei Autos wurden am Montag, 19. August 2024, auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Straße "Am Stadion" in Brake beschädigt. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 08:10 und 08:30 Uhr wurde ein weißer Kleinwagen im Bereich des linken Vorderrades beschädigt, der Radkasten war eingedrückt. Die Höhe des Schadens wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Noch höher war der Schaden an einem weiteren weißen Kleinwagen, der zwischen 11:40 und 12:15 Uhr beschädigt wurde. Hier wies die gesamte rechte Fahrzeugseite Schäden auf, die auf insgesamt 4.000 Euro beziffert wurden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die auf dem Parkplatz mögliche Zusammenstöße beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell