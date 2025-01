Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Diebstahl aus Gaststätte, Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Öhringen: Nach Diebstahl aus Gaststätte festgenommen

Nachdem ein 39-Jähriger am Donnerstagnachmittag Bargeld aus einer Öhringer Gaststätte stahl, wurde er von der Polizei vorläufig festgenommen. Ein 41-Jähriger Bekannter des Mannes hatte gegen 15.45 Uhr ein Waschbecken des Lokals beschädigt, um mutmaßlich einen Kellner abzulenken und aus dem Schankraum zu locken. Dessen Abwesenheit nutze der 39-Jährige, begab sich hinter den Tresen und stahl mehrere hundert Euro Bargeld aus der Kasse. Ein Zeuge bemerkte den Diebstahl und versuchte den 39-Jährigen an der Flucht zu hindern, wurde aber gewaltsam von ihm zur Seite geschoben. Der Flüchtige konnte schließlich von einer Polizeistreife am Öhringer Bahnhof erkannt und vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut wurde beschlagnahmt und der Mann nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen des räuberischen Diebstahls verantworten. Auf seinen 41-Jährigen Kumpanen kommt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Zweiflingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bei Zweiflingen ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall, weshalb die Polizei nun nach dem Verursacher und etwaigen Zeugen sucht. Gegen 6.15 Uhr fuhr der Lenker eines Renaults auf der Landesstraße 1050 von Sindringen in Richtung Friedrichsruhe, als ihm kurz vor der Abzweigung nach Zweiflingen ein anderes Auto entgegenkam. Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zur Kollision der beiden Außenspiegel. Anders als der Fahrer des Renaults, fuhr der Unbekannte einfach davon und kümmerte sich nicht um die Regulierung der Unfallfolgen. An der Unfallstelle zurückgebliebene Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass es sich bei dem unbekannten Unfallfahrzeug um einen dunklen Audi A4 gehandelt haben könnte. Am Renault entstand ein Schaden, der von der Polizei auf circa 1.000 Euro geschätzt wird. Zeugen des Zusammenstoßes werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

