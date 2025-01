Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Speyer (ots)

Am Montagabend, den 20.01.2025, in der Zeit zwischen 17:40 - 17:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Rothschild einzubrechen. Ein Bewohner schaute zu diesem Zeitpunkt gerade etwas auf dem Fernseher und bemerkte ungewöhnliche Geräusche, weshalb er das Licht im Haus anschaltete und den Garten überprüfte, jedoch zu diesem Zeitpunkt nichts feststellen konnte. Nach Einschalten des Lichts verstummten die Geräusche. Bei Tageslicht am Folgetag bemerkte der Bewohner am Dienstag Hebelspuren an einem Fenster im Erdgeschoss. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Wer hat am Montagabend in der Nähe der Straße Im Rothschild oder auch der B39 zwischen den Auffahrten Landauer Straße und B9 verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

