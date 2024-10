POL-RE: Dorsten: Vermisste Jugendliche wieder da

Recklinghausen (ots) - Marl Am Mittwochnachmittag (30.10.) brachen bislang unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung auf der Glatzer Straße ein. Sie hebelten zunächst die Balkontür auf und durchsuchten anschließend die Wohnung nach Diebesgut. Gestohlen wurden Schmuck, Bargeld und eine Spielekonsole. Recklinghausen Am Mittwoch ...

