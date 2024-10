Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Recklinghausen: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Mittwochnachmittag (30.10.) brachen bislang unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung auf der Glatzer Straße ein. Sie hebelten zunächst die Balkontür auf und durchsuchten anschließend die Wohnung nach Diebesgut. Gestohlen wurden Schmuck, Bargeld und eine Spielekonsole.

Recklinghausen

Am Mittwoch drangen Einbrecher zwischen 11:30 Uhr und 18:20 Uhr durch die unverschlossene Haustür in ein Mehrfamilienhaus an der Hohenzollernstraße ein. Sie zogen an einer dortigen Wohnungstür den Schließzylinder und gelangten so in die Wohnung. Hier durchsuchten sie sämtliche Behältnisse nach Diebesgut. Es wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Täter verließen anschließend unerkannt die Örtlichkeit.

Wer Angaben zu den Einbrüchen oder zu Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen

