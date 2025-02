Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Einbrüche, Sachbeschädigung, Frauen ausser Rand und Band, Schrott aus Firmengelände entwendet

Heilbronn (ots)

Walldürn: Einbruch in Doppelhaushälfte

Am Samstag zwischen 8.30 Uhr und 21.30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in der Dr.-Rauch-Straße in Walldürn ein. Sie hebelten ein Wohnzimmerfenster im Erdgeschoss auf, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck mit einem niedrigen vierstelligen Wert. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Walldürn: Wohnungseinbruch am helllichten Tag

Am Samstag zwischen 10 Uhr und 18.45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Alfred-Hübner-Straße in Walldürn ein. Sie verschafften sich Zugang über ein aufgehebeltes Kellerfenster und durchsuchten das Gäste- und Schlafzimmer. Die Täter entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter 06281 9040 entgegen.

Mosbach: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen 1 Uhr und 6 Uhr im Bereich des Kirchplatzes in Mosbach zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Betroffen sind nach bisherigem Stand neun Gebäude, drei Fahrzeuge,drei Wahlplakate der CDU sowie mehrere Stromkästen und Verkehrsschilder. Die Schriftzüge und Symbole deuten teilweise auf politische Motive hin. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 zu melden.

Mosbach: Frauen randalieren in Bahn und greifen Polizisten an

Nachdem zwei Frauen am Freitagabend zunächst in einer S-Bahn von Eberbach nach Mosbach randalierten, verhielten sie sich auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten aggressiv und beleidigend. Gegen 19 Uhr konnten die 38-Jährige und die 25-Jährige von Polizeibeamten am Bahnhof in Mosbach angetroffen werden. Zuvor hatten sie in der S-Bahn randaliert und unter anderem zwei Beschäftigte der Bahn attackiert. Auch bei der polizeilichen Kontrolle zeigten sich die Frauen sofort aggressiv, weshalb sie in Gewahrsam genommen werden sollten. Hiergegen setzte sich vor allem die Ältere massiv zur Wehr, sodass sie von den Beamten zu Boden gebracht und ihr Handschließen angelegt werden mussten. Auch im weiteren Verlauf ließ sich die alkoholisierte und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Frau nicht beruhigen. Das alles half jedoch nichts und die beiden Frauen mussten die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Auf sie kommen nun Anzeigen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Besitzes von Betäubungsmitteln und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.

Ravenstein: Fahrzeug brennt auf der A81 aus

Am Sonntag gegen 13.50 Uhr geriet auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Osterburken ein BMW in Brand. Der Fahrer bemerkte kurz vor der Ausfahrt Osterburken, dass das Fahrzeug kein Gas mehr annahm und Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Er konnte den Wagen noch auf dem Standstreifen abstellen, bevor der Motorraum in Flammen aufging. Die alarmierte Feuerwehr Möckmühl konnte den Brand zwar zügig löschen, am Fahrzeug entstand jedoch trotzdem ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Auch der Asphalt wurde in Mitleidenschaft gezogen, hier beläuft sich der Schaden auf etwa 3.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Autobahn vorübergehend gesperrt werden.

Buchen: Diebstahl von Kabelschrott und versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Firmengelände in der Otto-Hahn-Straße in Buchen. Dort entwendete der Täter Buntmetall und Kabelschrott im Wert von mehreren hundert Euro aus einer frei zugänglichen Gitterbox. Am Freitagmorgen gegen 9:20 Uhr versuchte vermutlich derselbe Täter, einen verschlossenen Container auf dem Gelände einer weiteren Firma in der Max-Born-Straße aufzubrechen. Der Einbruch scheiterte jedoch. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe wird ein Tatzusammenhang vermutet. Das Polizeirevier Buchen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Neckarelz: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr brach ein Unbekannter erneut in eine Bäckerei in der Mosbacher Straße in Neckarelz ein. Der Täter hebelte die Eingangsschiebetür gewaltsam auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Bäckerei nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstagabend, 28. Januar 2025, kam es gegen 21.15 Uhr in der Donauschwabenstraße in Mosbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer streifte mit seinem Fahrzeug das Heck eines VW's. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs, bei dem es sich vermutlich um einen blauen Van gehandelt hat, setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben oder die Polizei zu infomieren. Das Polizeirevier Mosbach bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

