POL-SZ: POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 07.07.2024 für den Bereich Salzgitter-Bad

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der B6 - Abfahrt Gitter

Salzgitter-Bad - Am Samstagnachmittag, dem 6. Juli 2024, ereignete sich ein Verkehrsunfall im neu angelegten Baustellenkreisel auf der Bundesstraße 6, Höhe der Abfahrt Gitter. Ein 59-jähriger Leichtkraftradfahrer musste einem Pkw aus Goslar ausweichen, der ihm die Vorfahrt im Kreisverkehr nahm. Um einen direkten Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Fahrzeugführer eine Vollbremsung durch und wich aus. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht am linken Bein. Der verletzte 59-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Leichtkraftrad wird auf circa 1.000 EUR geschätzt.

Einbruchdiebstahl in Friseursalon in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in einen Friseursalon in der Straße An der Erzbahn. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Geschäft ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und diverse Mitarbeiterspinde. Zudem wurde ein Tresor aufgebrochen, aus dem Bargeld entwendet wurde. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.500 EUR geschätzt. Aufgrund der Öffnungszeiten des angrenzenden Lebensmittelgeschäfts wird der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Freitag, dem 5. Juli 2024, 21:00 Uhr und Samstag, dem 6. Juli 2024, 07:00 Uhr beschränkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Salzgitter-Bad zu melden.

