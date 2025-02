Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Wahlplakate beschädigt, Einbruch in Bäckerei, Unfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Heilbronn (ots)

Öhringen/ Neuenstein: Wahlplakate der AfD beschädigt - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter beschädigten vergangenen Freitagabend mehrere Wahlplaklate der "Alternative für Deutschland" in Öhringen-Michelbach, Neuenstein und Neuenstein-Obersöllbach. Insgesamt handelt es sich um vier Plakate der Partei, die augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand zerschnitten wurden.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Bretzfeld: In Bäckerei eingebrochen - Wer hat etwas gesehen?

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 6 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Bitzfelder Straße in Bretzfeld ein. Die Täter erbeuteten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Vermutlich um Spuren zu verwischen, entleerten die Täter einen Feuerlöscher im Gebäude.

Der Sachschaden ist bislang unbekannt. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, nimmt der Polizeiposten Bretzfeld unter der Rufnummer 07946 940010 entgegen.

Krautheim: Honda beschädigt - Zeugen gesucht

Wer für den Schaden in Höhe von schätzungsweise 800 Euro an einem Honda verantwortlich ist, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Pkw stand zwischen Samstagnacht, 22 Uhr, und Sonntagmittag, 14.30 Uhr, am Fahrbahnrand in der Laibacher Straße auf Höhe der Hausnummer 12. Das Schadensbild deutet als Unfallverursacher auf einen Rad- oder E-Scooter-Fahrer hin.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Rufnummer 07940 9400 entgegen.

BAB 6/ bei Öhringen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Unbeteiligter leistet Widerstand

Am Freitagabend gegen 19 Uhr verunfallten auf der Bundesautobahn 6 bei Öhringen in Fahrtrichtung Mannheim drei Fahrzeuge. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, zwei der beteiligten Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. Zeitweise mussten aufgrund von herumliegenden Fahrzeugteilen und auslaufender Betriebsstoffe alle Fahrstreifen gesperrt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 45-jähriger Fahrzeuglenker aufgrund der Sperrung offensichtlich derart in Rage, dass er zu Fuß durch die Rettungsgasse auf die absperrenden Beamten zulief und begann diese lauthals anzuschreien. Er forderte, sofort weiterfahren zu dürfen. Der Aufforderung sich auszuweisen, kam der Mann nicht nach. Vielmehr beleidigte er die Polizisten, schlug deren Hände beiseite und stieß diese gegen den Oberkörper. Erst nach dem Eintreffen weiterer Streifenwagenbesatzungen konnte die Lage vor Ort beruhigt werden.

Nach der Feststellung seiner Personalien wurde ihm ein Platzverweis erteilt, welchem er nachkam.

Den 45-Jährigen erwarten nun u.a. Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Eine Polizeibeamtin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Auch der 45-Jährige soll leichte Verletzungen erlitten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell