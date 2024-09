Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Feuer am Nürnberger Volksfest

Nürnberg (ots)

In den frühen Morgenstunden geriet am Nürnberger Volksfestplatz ein Wohnwagen in Brand. Durch das schnelle Eingreifen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnte die Ausbreitung auf weitere Fahrzeuge und Schaugeschäfte verhindert werden.

Gegen 3:30 Uhr wurde der Bewohner eines Wohnwagens auf dem Nürnberger Volksfestplatz von knisternden Geräuschen aus dem Schlaf gerissen. Als er aufwachte, stellte er fest, dass Teile seines Wohnwagens in Flammen standen. Er konnte sich gerade noch rechtzeitig durch ein Fenster in Sicherheit bringen, bevor der gesamte Anhänger in Vollbrand stand. Dabei wurde er leicht verletzt und musste von eintreffenden Kräften des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Der Brand wurde zeitgleich von mehreren Trupps der Berufsfeuerwehr mit insgesamt 3 Löschrohren bekämpft. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnwagen und Fahrzeuge konnte aufgrund des schnellen Eingreifens gerade noch verhindert werden.

Von der Feuerwehr Nürnberg waren insgesamt 6 Fahrzeuge mit 20 Kräften vor Ort. Darüber hinaus kam ein größeres Aufgebot von Polizei und Rettungsdienst zum Einsatz. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar und werden von der Polizei ermittelt. (BA/TS)

