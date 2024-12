Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Grießen: Unfallflucht - Beteiligter und Augenzeuge gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.12.2024, gegen 14:25 Uhr, ist in der Bahnhofstraße in Grießen ein geparktes Auto durch einen unbekannten Beteiligten angefahren worden. Die Fahrerin eines Volvo Kombi, Farbe schwarz, stellte ihr Fahrzeug im Bereich des Bahnhofes in Grießen in der Bahnhofstraße ab. Hierbei wurde ihr Pkw mutmaßlich beim Ein-oder Ausparken von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und der Seitenspiegel beschädigt. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge gab sich als Beobachter bei der Pkw-Fahrerin zu erkennen. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 9285-0) bittet den besagten Zeugen und weitere Hinweisgeber, sich zu melden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell