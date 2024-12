Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Einbruch in Vereinsheim - Unbekannte Täter flüchten - weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.12.2024, gegen 16:50 Uhr, haben Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines Vereinsheims im Jägermatt in Todtmoos eingeschlagen und geflüchtet. Zwei Unbekannte schlugen mehrere Scheiben des Vereinsheims eines Sportvereins ein, um sich mutmaßlich Zutritt ins Gebäude zu verschaffen. Ein zufällig vor Ort erschienener Augenzeuge nahm einen der Verdächtigen am Gebäude wahr. Zwei Unbekannte flüchteten über den dort befindlichen Wohnmobilstellplatz über die alte Brücke in Richtung Wehragrund. Von den beiden Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: jugendliche Statur, männlich und ca. 165 cm groß, ein Tatverdächtiger soll eine schwarze Kapuzenjacke und eine Jeans getragen haben, der andere habe eine graue Trainingsjacke angehabt. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Ob die Tatverdächtigen das Gebäude betreten und Diebesgut entwendet haben, wird noch ermittelt. Der Polizeiposten St. Blasien nimmt Hinweise unter 07672 92228-0 zu den üblichen Zeiten entgegen. Rund um die Uhr ist das Polizeirevier in Bad Säckingen unter 07761 934-0 erreichbar.

