LPI-G: Auffahrunfall am Weidaer Berg

Greiz (ots) - Weida: Am Mittwoch, den 16.10.2024 gegen 11:00 Uhr ereignete sich im Bereich Brüderstraße / Mittelstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein niederländischer LKW mit Auflieger (beide Farbe blau) kollierte in einer Engstelle mit dem PKW-Suzuki einer 60-Jährigen. Der LKW-Fahrer entfernte sich nach dem Unfall in Richtung Gera. Es entstand an dem Fahrzeug der Geschädigten ein Schaden in Höhe von ca. 10.000,- ...

