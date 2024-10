Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Weida: Am Mittwoch, den 16.10.2024 gegen 11:00 Uhr ereignete sich im Bereich Brüderstraße / Mittelstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein niederländischer LKW mit Auflieger (beide Farbe blau) kollierte in einer Engstelle mit dem PKW-Suzuki einer 60-Jährigen. Der LKW-Fahrer entfernte sich nach dem Unfall in Richtung Gera. Es entstand an dem Fahrzeug der Geschädigten ein Schaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Der LKW des Unfallverursachers konnte wie folgt beschrieben werden: Im Frontbereich des Lkw stand der Schriftzug "Aron 4" und hinten auf dem Auflieger "MUBOR" sowie ein Herzfrequenz-Zeichen. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Tefefonnummer 03661 / 621-0 (Bezugsnummer 0268356/2024) zu melden. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell