Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus PKW

Gera (ots)

Gera: Ein in der Elsterberger Straße geparkter PKW-Transporter der Marke Mercedes wurde in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (15.10. - 16.10.2024) zum Ziel eines Diebes. Dieser gelangte gewaltsam in das Fahrzeug einer Firma und entwendet hieraus das Portmonee des 40-jährigen Fahrers. Die Täter gelangten dadurch an persönliche Dokumente des Fahrers sowie an Papiere einer 41-Jährigen. Im Nachgang konnten unberechtigte Zahlungsabgänge von dem Konto des 40-Jährigen verzeichnet werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen der Diebstahlshandlung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0, zu melden (Bezugsnummer 0268030/2024). (AK)

