Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beschädigungen in Bankfiliale

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (15.10. - 16.10.2024) in einer Bankfiliale in der Humboldtdstraße einen Geldautomaten. Die Täter betraten den Kundenbereich, rissen einen Monitor des Automaten heraus und beschädigten einen Schrank sowie einen Computer. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ein Beuteschaden ist nach ersten Einschätzungen nicht entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465, zu melden (Bezugsnummer 0267764/2024). (AK)

