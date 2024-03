POL-EL: Haselünne - Tür beschädigt

Lingen (ots) - Am Dienstagabend kam es in einem Kiosk an der Schillerstraße in Lingen zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 23.30 Uhr den Kiosk und forderte von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Als die Frau der Forderung nachkam, flüchtete der Täter samt Beute. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Täter wird als ...

