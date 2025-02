Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kind von Fahrrad gerissen und verbal angegangen; Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugen gesucht!; Aufmerksame Zeugin vertreibt Dieb

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Kind von Fahrrad gerissen und verbal angegangen - Obertshausen

(cb) Ein Schüler war am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf dem Fahrrad "Im Hasenwinkel" unterwegs, als er durch einen bislang Unbekannten vom Fahrrad gerissen und verbal angegangen wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 11 Jahre alte Junge gemeinsam mit einem Freund auf dem Fußweg unterwegs, als ein etwa 20 Jahre alter Mann von schlanker Statur und mit dunklen lockigen Haaren das Kind vom Fahrrad riss und diesen beleidigte. Des Weiteren trug der Unbekannte eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose. Ein Begleiter des Angreifers, welcher im gleichen Alter sein soll und dunkel gekleidet war, zog ihn von dem Jungen weg. Anschließend flüchteten die beiden jungen Männer in unbekannte Richtung. Durch das Herunterreißen vom Rad erlitt der 11-Jährige leichte Verletzungen am Arm, weshalb die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen hat. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnunummer 06104 9080-0 an die Polizei in Heusenstamm.

2. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen gingen drei Jugendliche am Donnerstagnachmittag einen 14-Jährigen in der Gerhart-Hauptmann-Straße im Bereich der Bushaltestelle der angrenzenden Schule körperlich an. Der 14-Jährige flüchtete nach der Tat, alarmierte einen Rettungswagen und kam aufgrund seiner Verletzungen im Gesichtsbereich in ein Krankenhaus. Die Tat ereignete sich gegen 13.15 Uhr. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen eingeleitet und auch schon Hinweise auf die Tatverdächtigen, bei denen es sich ebenfalls um Jugendliche handeln soll. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

3. Aufmerksame Zeugin vertreibt Dieb - Mainhausen / Hainburg

(lei) Ein offenstehendes Fenster nutzte ein noch unbekannter Mann am Freitagmorgen aus, um in ein Einfamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße einzusteigen. Der völlig dunkel gekleidete Eindringling, der sich zunächst auf der Straße aufhielt, war gegen 8.30 Uhr in das Haus mit einstelliger Hausnummer geklettert, indem er in den Vorgarten gegangen war, sich an der Fensterbank des im Erdgeschoss befindlichen Fenster hochzog und dann kurz in dem Objekt verschwand. Eine Zeugin hatte dies bemerkt und die Bewohnerin des Hauses durch Klingeln verständigt. Daraufhin flüchtete der Dieb so akrobatisch aus dem Haus, wie er hineingelangt war und verschwand in Richtung des Mains; Beute machte er nicht. Der schlanke Mann war 20 bis 25 Jahre alt, hatte einen Oberlippenbart und trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe sowie weiße Socken. Kurze Zeit später, gegen 9.10 Uhr, wurde die Polizei über einen Mann mit nahezu identischer Beschreibung in der Hainburger Sudetenstraße informiert. Auch hier waren die Beamten in der Fahndung nach dem gesichteten Mann, der in dem Fall anschließend mit einem schwarzen Polo mit Gelnhäuser Kennzeichen davonfuhr. Die Ordnungshüter suchten anschließend nach einem möglichen Einbruchstatort, bislang ist ein solcher jedoch nicht bekannt geworden. Ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen wird nun geprüft. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Zeugen um Hinweise sowie im Fall von Hainburg mögliche Geschädigte um entsprechende Mitteilung (069 8098-1234).

Offenbach 07.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

