POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kriminalpolizei stellt 25 Kilogramm Kokain sicher - ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führt derzeit Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Kokain in nicht geringer Menge gegen einen 23 Jahre alten Niederländer, der den Ermittlerinnen und Ermittlern am Dienstag (30.07.2024) ins Netz gegangen ist.

Ein Hinweis brachte die Einsatzkräfte der Kriminalpolizei auf die Spur des 23-Jährigen. Als er am Dienstag auf einem Parkplatz bei Filderstadt einen verdächtig wirkenden Koffer abgeholt habe, gelang der Polizei wenig später die vorläufige Festnahme. Wie sich anschließend herausstellte, befanden sich in dem Koffer 25 Pakete. Jedes Paket enthielt mutmaßlich ein Kilogramm Kokain. Im Anschluss wurde neben dem Tatverdächtigen selbst auch sein Fahrzeug durchsucht. Die aufgefundenen Mobiltelefone stellten die Einsatzkräfte sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 23-Jährige am Mittwoch (31.07.2024) einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, setzte diesen in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen dauern an.

