Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Ostholstein

Zwei Pkw-Diebstähle in Lübeck und Ostholstein - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (01.08.24) und in der darauffolgenden Nacht (02.08.24) ereigneten sich zwei Pkw-Diebstähle. Zunächst wurde ein Porsche 911 vom Priwall in Lübeck-Travemünde und später ein Mercedes-Benz GLC 63 aus Hemmelsdorf in Ostholstein entwendet. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen der Tat.

Die Tat auf dem Priwall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:00 Uhr. Aus dem Parkhaus "P1" in der Straße "Dritte Düne" entwendeten derzeit noch unbekannte Täter einen auffällig roten Porsche mit Hamburger Kennzeichen. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1984 und ist damit bereits älteren Modells. Neben angebrachten Oldtimer-Kennzeichen (H-Kennzeichen) sowie markanten goldenen Felgen, verfügte der Wagen über einen goldenen Porscheschriftzug auf der Heckklappe. Die Täter dürften sich mit den Wagen über die Mecklenburger Straße vom Tatort abgesetzt haben. Der Wert des Wagens wird im oberen fünfstelligen Bereich vermutet.

Am 02.08.24, gegen 02:15 Uhr, ereignete sich eine weiterer Pkw-Diebstahl in Ostholstein. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Mercedes-Benz GLC 63 AMG in grau von einem Privatgrundstück in Hemmelsdorf entwendet. Die Täter dürften überrascht gewesen sein, dass sich nur noch wenig Kraftstoff im Tank des Wagens mit Ostholsteiner Kennzeichen befand. Aktuell wird vermutet, dass die Restreichweite des SUVs nur noch wenige Kilometer betrug, sodass unmittelbar nach Tatbegehung ein Tankvorgang im näheren Umfeld stattgefunden haben müsste. Der Zeitwert des Fahrzeugs mit Sportausstattung dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Für beiden Taten werden aktuell Zeugen gesucht, die zur Tataufklärung beitragen können. Hinweise nimmt unser Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck unter der Rufnummer: 0451-131 0 oder per E-Mail an: K13.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell