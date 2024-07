Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrerin von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat sich eine 22 Jahre alte Radfahrerin zugezogen, als sie am Mittwochmorgen um etwa 8.30 Uhr im Kreisverkehr der Barbarossastraße/Flugplatzstraße von einem Pkw erfasst wurde. Eine 25 Jahre alte Toyota-Lenkerin hatte die Zweiradfahrerin beim Einfahren in den Kreisel übersehen und ihr die Vorfahrt genommen. Die 22-Jährige wurde beim Zusammenstoß auf die Motorhaube geschleudert und auf die Straße abgeworfen. Sie verletzte sich dabei offenbar leicht. Ein Rettungsdienst brachte die Frau nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.

Friedrichshafen

Vandalen richten Sachschaden an

Zwischen letztem Donnerstagmittag und Mittwochnachmittag haben Unbekannte mehrere Türen und Wände eines Versorger-Gebäudes im Fallenbrunnen mit Graffiti besprüht und mehrere Montageschienen eines Photovoltaik-Systems vom Dach geworfen. Dabei entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Radfahrer rettet sich mit Sprung vor Pkw - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall am Mittwoch gegen 6.40 Uhr an der Einmündung der Dorfwiesenstraße in die Jettenhauser Straße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein 58 Jahre alter Mann gibt an, dass er mit seinem Rad an der Einmündung stand, um einem Autofahrer, der von der Vorfahrtsstraße nach links in die Dorfwiesenstraße abbiegen wollte, die Vorfahrt zu gewähren. Dieser habe jedoch das Rechtsfahrgebot missachtet, woraufhin sich der 58-Jährige mit einem Sprung vom Rad habe retten müssen. Beim folgenden Gespräch machte der Hyundai-Lenker offenbar einen verwirrten Eindruck und setzte seine Fahrt im Anschluss fort. Eine bislang unbekannte Frau, die mit ihrem Hund Gassi ging, sowie ein namentlich nicht bekannter Autofahrer wurden auf den Vorfall aufmerksam. Diese Zeugen werden nun gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Kressbronn

Autos stoßen zusammen

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr sind an der Kreuzung Hauptstraße/Kirchstraße zwei Autos zusammengestoßen. Ein 35 Jahre alter Elektroauto-Fahrer wollte von der Kirchstraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen, verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit dem Pkw eines verkehrsbedingt haltenden 41-Jährigen zusammen. Der 41-Jährige und seine 36 Jahre alte Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst untersucht, eine umgehende Behandlung in einer Klinik war nicht erforderlich. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Autoscheibe zertrümmert - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr die hintere rechte Fahrzeugscheibe eines in der Achstraße geparkten Autos zerstört. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Neufrach

Entgegenkommendem ausgewichen und Zaun gestreift - Zeugen gesucht

Weil er einem entgegenkommenden Wagen habe ausweichen müssen, ist ein 27 Jahre alter Autofahrer am Dienstag gegen 8.45 Uhr in der Breitenstraße mit einem Zaun kollidiert. Der aus Richtung Aachstraße Entgegenkommende, der mit seinem beigefarbenen Pkw auf der schmalen Straße fahrbahnmittig gefahren sein soll, suchte im Anschluss das Weite. Insgesamt entstand am Hyundai sowie am Zaun rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise zum flüchtigen Unfallbeteiligten nehmen die Ermittler des Polizeipostens Salem unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Markdorf

Auf Liebesschwindler hereingefallen

Auf einen Betrüger, der ihr über das Internet die große Liebe versprach, ist eine 51-jährige Frau aus dem Bereich Markdorf hereingefallen. Vor mehreren Wochen lernte sie den Unbekannten über die sozialen Medien kennen, der ihr in der folgenden Zeit eine Romanze vorspielte. Weil die Gedanken offenbar lediglich finanzieller Natur waren, bat der Unbekannte die 51-Jährige immer wieder um Unterstützung. Offensichtlich geblendet von der scheinbar glücklichen gemeinsamen Zukunft, überwies sie mehrfach hohe Geldbeträge an den Unbekannten. Man vereinbarte Treffen und einen gemeinsamen Urlaub, zu denen es nie kam. Bis die Frau Verdacht schöpfte, hatte sie einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag an den Liebesschwindler transferiert. Der Kontakt brach ab, als sie das Geld zurückforderte. Nun ermittelt die Polizei Überlingen wegen des Betrugs. Informationen rund um das Thema "Scamming" finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/.

Überlingen

Telefonbetrüger entlockt sensible Bankdaten

In den vergangenen Tagen wurde ein 64-jähriger Mann Opfer eines dreisten Telefonbetrugs, bei dem sich das Gegenüber unter gefälschter Rufnummer als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab. Der Anrufer berichtete, dass das Konto des 64-Jährigen offenbar gehackt wurde und es nun notwendig sei, weitere Schritte einzuleiten. Durch geschickte Gesprächsführung und die Nummer der Bank im Telefon-Display gelang es dem Betrüger, dem Mann sensible Bankdaten zu entlocken und danach das Gespräch zu beenden. Wenige Tage später musste der 64-Jährige feststellen, dass der Betrüger offenbar Einstellungen beim Banking vorgenommen und einen mittleren fünfstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto überwiesen hatte. Nun ermittelt die Polizei Überlingen in dieser Sache. Bitte beachten Sie, dass Banken und Sparkassen niemals am Telefon zur Herausgabe von Zugangsdaten, PINs oder TANs auffordern. Die Polizei rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Sollten Sie aufgefordert werden, sensible Daten herauszugeben, lassen Sie sich nicht drängen, sondern nehmen Sie zunächst lieber persönlichen Kontakt zu ihrem Kreditinstitut auf. Hinweise und Tipps, wie Sie sich schützen können, finden sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/betrug-am-telefon-gefaelschte-rufnummer-im-display/

Stetten

Von Fahrbahn abgekommen

In den Reben neben der Bundesstraße 31 kam am Mittwochabend ein 52 Jahre alter Mercedes-Fahrer zum Stehen. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit dem voll besetzten Wagen in Richtung Hagnau unterwegs und kam bei länger andauernden Regenfällen und nasser Fahrbahn mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr zunächst den Grünstreifen und den parallel verlaufenden Gemeindeverbindungsweg, bis er mehrere Reihen Rebpflanzen durchbrach und zum Stehen kam. An der Rebanlage entstand rund 1.500 Euro Sachschaden. Am Pkw, der abgeschleppt werden musste, wird dieser auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

