Sigmaringen

Ladendieb zückt Pfefferspray

Ein Ladendieb hat am Mittwochvormittag in einem Drogeriemarkt in der Fidelisstraße ein Pfefferspray gezückt. Der 18-Jährige wollte mit einem Parfum im Wert von über einhundert Euro das Geschäft verlassen, als die Alarmanlage auslöste. Eine Mitarbeiterin sprach den Mann an, woraufhin dieser zunächst ein Pfefferspray zückte und ein zusammengeklapptes Messer in der Hand hielt, das er dann jedoch wieder wegsteckte. Während eine weitere Mitarbeiterin die Türe des Geschäftsraums abschloss, um den Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern, rückten mehrere Polizeistreifen aus. Die Einsatzkräfte nahmen den 18-Jährigen fest und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen ein.

Scheer

Baum kippt auf Hochspannungsleitung - Kreisstraße gesperrt

Wegen einer gerissenen Hochspannungsleitung musste die Kreisstraße 8265 zwischen Scheer und Laucherthal am Mittwochabend für rund zweieinhalb Stunden bis gegen 22 Uhr gesperrt werden. Ein offensichtlich nicht mehr standfester Baum kippte auf die Hochspannungsleitung und geriet in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, um die gerissene Leitung kümmerte sich ein Elektriker der Betreiberfirma. In den Gemeinden Scheer, Blochingen und Ennetach kam es zu einem kurzzeitigen Stromausfall.

Sauldorf

Keller aufgebrochen

Diverse Gartengeräte und Werkzeug haben Unbekannte aus dem Keller eines Wohnhauses in der Walder Straße gestohlen, in den sie zwischen Freitag und Mittwoch eingebrochen sind. Die Täter hebelten die Außentüre des Kellers auf und flüchteten mit dem Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden, das die Ermittlungen aufgenommen hat.

Herbertingen

Unfallflucht auf Tankstellengelände

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken oder Rangieren am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an einem geparkten VW verursacht. Der Unbekannte fuhr nach der Kollision davon, um den entstandenen Schaden kümmerte er sich dabei nicht. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nun eine Anzeige wegen Unfallflucht gegen den Verursacher aufgenommen und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise auf den Unbekannten.

Mengen

Graffiti auf Brückenpfeiler gesprüht

An einer Unterführung in der Blochinger Straße haben Unbekannte vermutlich am Mittwoch die Pfeiler der B 32 Brücke mit Graffiti besprüht. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen der Beschädigung und nimmt Hinweise zu den Sprühern unter Tel. 07572/5071 entgegen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht näher beziffert werden.

