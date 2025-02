Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit Pfeil und Bogen herumhantiert: Ermittlungen gegen 46-Jährige

Wächtersbach (ots)

(lei) Eine Meldung über eine Frau in emotionalem Ausnahmezustand sorgte am frühen Freitagmorgen für einen Polizeieinsatz in der Wolfsgrabenstraße.

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte gegen 5.40 Uhr die Beamten alarmiert und berichtet, dass die Frau gerade gewaltsam ihre Wohnungstür, auch unter Nutzung eines Werkzeugs, beschädigt habe und sich nun mit Pfeil und Bogen wechselnd im und vor dem Haus aufhalte. Mehrere Streifen, die kurz darauf vor Ort ankamen, trafen die Frau dann auf der Straße an und nahmen sie widerstandslos fest. Im Zuge der weiteren Sachverhaltserhebung wurde bekannt, dass die 46-Jährige zwischenzeitlich mit mehreren Pfeilen umhergeschossen haben soll, unter anderem auch auf ein vorbeifahrendes Auto, das dadurch beschädigt wurde.

Durch die Handlungen der 46-Jährigen wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand verletzt. Gegen sie wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, die derzeit noch andauern. Aufgrund ihres Verhaltens wurde sie in eine Fachklinik gebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden (06051 827-0).

Offenbach 07.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

