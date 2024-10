POL-HAM: 27jähriger mit Pfefferspray und Schlägen attackiert, Täter werden von der Polizei gestellt

Hamm (ots) - Zu einem räuberischen Ladendiebstahl kam es am Samstag, 26. Oktober, 11:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt am Marktplatz. Hier versuchte eine polizeibekannte 50jährige Hammerin das Ladenlokal durch den Eingangsbereich zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt trug sie ein 5-Liter-Bierfass unter ihrer Jacke. Offensichtlich versuchte sie, dieses zu stehlen. Eine ...

mehr