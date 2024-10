Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendiebin mit Bierfass gestellt, Festhalteversuch endet mit Schlägen

Hamm (ots)

Zu einem räuberischen Ladendiebstahl kam es am Samstag, 26. Oktober, 11:30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt am Marktplatz. Hier versuchte eine polizeibekannte 50jährige Hammerin das Ladenlokal durch den Eingangsbereich zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt trug sie ein 5-Liter-Bierfass unter ihrer Jacke. Offensichtlich versuchte sie, dieses zu stehlen. Eine 23jährige Mitarbeiterin bemerkte das Vorhaben der Tatverdächtigen. Ihr Versuch, die Täterin auf- und festzuhalten endete darin, dass diese um sich schlug. Die Zeugin wurde an der Schulter getroffen, blieb aber unverletzt. Die Ladendiebin konnte ihre Flucht zunächst fortsetzen. Die 50jährige konnte von den Einsatzkräften auf den Videoaufzeichnungen erkannt und noch in Tatortnähe angetroffen werden. Das Diebesgut führte sie nicht mehr mit sich. Gegen die Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet, sie erhielt zudem einen Platzverweis. (nue)

