Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradkontrollen in der Innenstadt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 03.08.2024 - 04.08.2024

Am Freitag- sowie Samstagnachmittag, dem 03./04. August 2024 fand durch die Polizei in den Nachmittagsstunden eine Fahrradkontrolle im Innenstadtbereich von Einbeck statt. Durch zivile Beamte wurde hauptsächlich dabei der Fokus auf Fahrradfahrer in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz gerichtet, über die sich bereits zahlreiche Bürger der Stadt bei der Polizei beschwert hatten. An beiden Tagen konnten, jeweils in einem Zeitraum von ca. 2 Stunden, insgesamt 47 Fahrradfahrer von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Davon wurden 36 erwachsene und teilweise uneinsichtige Radfahrer gebührenpflichtig verwarnt. Bei 11 Kindern und Jugendlichen machten die Beamten eine Ausnahme. Diese wurden mit einem verkehrserzieherischem Gespräch ermahnt. Der offen gestaltete Einsatz sowie die Präsenz der Polizei hinterließ bei den Bürgern sowie fremden Besuchern der Stadt einen überaus positiven Eindruck und sollte nach deren Meinung öfter wiederholt werden.

